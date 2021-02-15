أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تكشف ضوابط إجراءات نقل القيادات المدرسية.. والنيابة تطيح بتشكيل عصابي هرَّب 64 مليون ريال خارج المملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار «سند لهم», تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، وإلى التفاصيل:

بالصور.. الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل المدير الجديد لشرطة الحدود الشمالية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بمحافظة رفحاء، اليوم الأحد، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء صالح بن عواض الجابري؛ يرافقه مدير الشرطة المعين حديثًا العميد رياض بن بدر الحزيمي، وقدّم أمير المنطقة شكره وتقديره للواء الجابري على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنيًّا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئًا العميد الحزيمي؛ بمناسبة تعيينه مديرًا لشرطة منطقة الحدود الشمالية، سائلًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

التحالف: تدمير 345 صاروخًا حوثيًا و515 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ 2015

=أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الأحد، أن التحالف، اعترض أكثر من 345 صاروخاً باليستياً و515 طائرة مسيرة استهدفت المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء عمليات التحالف في اليمن، قبل 6 أعوام، موضحًا أن قوات «التحالف» رصدت ودمرت منذ العام 2015، 62 قاربًا سريعًا ومفخخًا، كما تم تدمير 204 ألغام بحرية

التحالف: المدنيون خط أحمر.. ونرد على الحوثي باستهداف قياداته وليس بشكل عشوائي

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الأحد، أن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني، وأوضح أن «تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران»، كما شدد على أن المدنيين والأعيان المدنية «خط أحمر»، مؤكدًا أنه سيرد بشكل حازم، وفقًا للقوانين الدولية. وتابع قائلًا: «التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي».

استئناف المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث للمعلمين بـ12 شرطًا.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا باستئناف التقديم على المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين «استهداف»، وبحسب التعميم الذي كشفت مصادر «عاجل» تفاصيله، فإن وزارة التعليم، تسعى لتأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالميًا في التخصصات المستهدفة لتمكنهم من دعم الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما طالبت «التعليم»، إدارات التعليم برفع ترشيحات منسوبيها ومنسوباتها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق الإجراءات والخطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

تعميم من «التعليم» بشأن ضوابط إجراءات نقل القيادات المدرسية.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا بشأن معايير وضوابط إجراء حركة نقل القيادات المدرسية، وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم طالبت قادة المدارس ووكلائها الراغبين في النقل أو من أمضى مدته النظامية سرعة التسجيل في البرنامج الإلكتروني، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/1442 هـ إلى الأحد الموافق 16/7/1442هـ.

الصحة: تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 282 ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وأضافت الوزارة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372732، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 363585، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و282 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة: 84% من إصابات كورونا الجديدة سجلت في 3 مناطق

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن 84% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت في الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية..

«الصحة» تطلق «سند لهم» لتوعية المؤثرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار «سند لهم», تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم «كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة»، وتتضمن الحملة حث الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح»؛ ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

«الأرصاد» عن طقس الاثنين: سحب وأمطار رعدية على 8 مناطق

أعرب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق عدة في المملكة، الاثنين، عن توقعاته سحب رعدية وهطول أمطار ردعية على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة» ومنطقة القصيم، كما توقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من الحدود الشمالية، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

«الأرصاد»: تساقط الثلوج وحرارة تحت الصفر على بعض مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس، على أنحاء متفرقة من المملكة، وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه: تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات منطقة تبوك «اللوز، علقان، الظهر، الزيتة»، كذلك على الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف «طبرجل، القريات» والحدود الشمالية «عرعر، طريف، حزم،الجلاميد».

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرَّب 64 مليون ريال و19 كيلو ذهب خارج المملكة

أعلنت النيابة العامة الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج، وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع ما تمكن التشكيل العصابي من تهريبه بلغ أربعة وستين مليونًا وثمانمائة وستين ألف ريال، وكميات من الذهب يُقدر وزنها بـ19 كيلوجرامًا.

وأشارت إلى أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ مليونًا وعشرين ألفًا وستمائة وتسعين ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

شرطة الرياض توضح حقيقة مقطع اعتداء مواطن على أحد موظفي حراسة مركز تجاري

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية.

«البريد السعودي»: 7 حالات لا تعويض فيها لأصحاب الشحنات التالفة أو المفقودة

أوضحت مؤسسة البريد السعودي الحالات التي لا يحق…