إضافة الزوجة في تطبيق توكلنا.. بخطوات بسيطة

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، عن طريقة إضافة الزوجة في تطبيق توكلنا، وذلك بعدما أطلقته الحكومة السعودية للحد من انتشار الوباء المستجد، حيث لا يمكن دخول الأماكن العامة في المملكة، بدون التعرف على الحالة الصحية لمرتاديها من خلال التطبيق.

خطوات إضافة الزوجة في تطبيق توكلنا

يتيح “توكلنا” إمكانية إضافة أفراد الأسرة مثل الزوجة، وذلك للتمتع بالخدمات الخاصة بالتطبيق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– قم بالضغط على أيقونة تطبيق “توكلنا”.

– قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عبر إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

– قم بكتابة كلمة المرور، ثم اضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

– اضغط على أيقونة “حسابي”، وبعد ذلك قم بالضغط على “إضافة الأسرة والمكفولين”.

– قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالزوجة لإضافتها.

– قم بمراجعة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر “حفظ”.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يتيح التطبيق إمكانية إنشاء حساب خاص بالزوجة، في حال رغبت بإنشاء حساب منفصل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- في البداية قم بالنثر على أيقونة تطبيق “توكلنا” لفتحه.

2- اضغط على خيار “تسجيل دخول”، ثم قم بالنقر على “تسجيل جديد”.

3- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وفي الحقل التالي قم بإدخال تاريخ الميلاد.

4- اضغط على خيار “الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية”، ثم انقر على زر “التالي”.

5- قم بإدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك في رسالة نصية على هاتفك المحمول.

6- قم بإنشاء كلمة مرور جديدة، ويجب أن تتكون من 8 خانات، على أن تحتوي على أرقام ورموز وأحرف إنجليزية كبيرة وصغيرة.

7- اضغط على زر “التالي”، ثم قم بتحديد الموقع الجغرافي بعد تفعيل زر “GPS” في هاتفك المحمول.

8- انقر على زر “حفظ”، وذلك عقب الانتهاء من تحديد الموقع الجغرافي.

9- قم بالإجابة على جميع الأسئلة المختصة بتحديد الحالة الصحية، لإكمال التسجيل.

10- قم بالضغط على خيار “حفظ”.

خطوت إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق “توكلنا”

أتاح تطبيق “توكلنا” للسيدات، إمكانية إخفاء الصورة الشخصية بهدف الحفاظ على الخصوصية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- اضغط على أيقونة فتح تطبيق “توكلنا”.

2- قم بتسجيل الدخول، عن طريق كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم كلمة المرور، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

3- اضغط على أيقونة “حسابي”، وستظهر أمامك مجموعة من الخيارات، اختر منها “إخفاء الصورة الشخصية”.

خطوات تفعيل تطبيق “توكلنا”

أتاحت الحكومة السعودية، إمكانية تفعيل تطبيق “توكلنا” عن طريق خدمة تعريف الجوال من منصة “أبشر” الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أبشر” الإلكترونية.

2- اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية للأفراد”.

3- قم بتسجيل الدخول، من خلال بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

4- اكتب رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول، على الرقم المسجل سابقًا في الموقع.

5- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية، ومنها قم بالضغط على خدماتي.

6- بعد ذلك قم بالضغط على “الخدمات العامة”، ثم انقر على “خدمة تعريف رقم الجوال”.

7- قم بإدخل البيانات المطلوبة من رقم هوية الشخص المُعرّف، ومن ثم حدد نوع التقويم سواء كان هجري أو ميلادي.

8- ادخل تاريخ الميلاد، ثم رقم هاتف الشخص المُعرّف، ثم اضغط على “التالي”.

9- انتظر لتصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال، مكتوب فيها رمز التحقق الذي سيتم إدخاله لإتمام الإجراء.

10- بعد ذك سيتم إخطارك بأن التفعيل قد تم بنجاح.

طريقة إضافة تابع في تطبيق “توكلنا”

أتاح التطبيق، إمكانية إضافة التابعين الذين يقطنون في نفس المسكن، عبر الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة تطبيق “توكلنا”.

قم بتسجيل الدخول، من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

اكتب كلمة المرور، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

بعد فتح الحساب قم بالضغط على أيقونة “حسابي”.

قم بالضغط على خيار “الأفراد والمكفولين”.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يصبح بإمكانك إضافة التابعين عبر تعبئة البيانات المطلوبة.

تطبيق توكلنا

جدير بالذكر، أنّ الحكومة السعودية أطلقت تطبيق “توكلنا” في العام الماضي، بهدف الحد من انتشار وباء “كوفيد – 19” وبلغ عدد مستخدميه حوالي 12 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين، ويستخدم التطبيق في الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء المستجد، بجانب إعلام المستخدمين بالأماكن الموبوءة، كما يتم من خلال التطبيق إصدار التصاريخ الخاصة بالحج والعمرة.