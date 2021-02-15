تسجيل الدخول في رابط نظام نور الجديد بالسجل المدني 1442

من أهم ما توصلت إليه حكومة المملكة العربية السعودية في رؤية المملكة 2030 هو تحويل كثير من الخدمات التي كانت تقدم في دواوين الوزارات إلى خدمات رقمية استغلالا للتطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، ومن أهم الوزارات التي طبقت الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم التي أنشأت نظام نور الذي يوفر الكثير من المجهود على الطلاب وأولياء الأمور حيث يتيح لهم الاطلاع على نتائج الإمتحانات التي خاضها الطلاب من جميع الصفوف الدراسية كذلك يوفر النظام الجداول الدراسية لكل الصفوف التعليمية وأيضا التقديم لدخول الطلاب في المدارس

رابط نظام نور السجل المدني 1442

في السطور القادمة نوضح لكم في خطوات محددة طريقة الاستعلام عن نتائج الإمتحانات في حالة فقدان كلمة السر أو اسم المستخدم عن طريق زيارة موقع نور السجل المدني الجديد بعد التطوير من الضغط الرابط التالي:

يتم الضغط على أيقونة هل نسيت كلمة المرور.

ثم اكتب البيانات الموضحة أمامك ومنها رقم الهوية.

بعدها اكتب رمز التحقق المرئي في المكان الصحيح له.

اضغط على أيقونة التالي.

ثم اضغط على أيقونة البحث عن طريق معايير البحث.

حدد الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة التي تنتمي لها.

اكتب اسم المدرسة وحدد الصف الدراسي التابع له.

اضغط أيقونة بحث.

انتظر قليلا حتى تظهر لك نافذة تجد فيها بيان مفصل بجميع الدرجات المحدودة في الإمتحانات، مع كتابة التقدير العام.