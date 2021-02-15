شكرا لمتابعة خبر عن معدة MBC للأربش: اذا مابتتكلمي عن المجلس ما بنسوي لقاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الاثنين، موقفا لها مع مُعدة برنامج " صباح الخير ياعرب" بقناة MBC1 .

وقالت الأربش: " تواصلت معي سيدة راقية ولطيفة، قالت لقاء قصير بعنوان "سعوديات قويات" وسنتحدث عن أجزاء من حياتك فاعطيتها موافقة مبدئية، بشرط أتواصل مع المعد والمقدمة، لأني افضل الإعداد الجديد ولو كان اللقاء قصيرًا ".

وتابعت: " تواصلت معي المعدة - غير سعودية - ولا تعرفني، وأعتقد أنها لا تعرف أي سعودي، قالت سنتحدث عن عملك بمجلس الشورى، قلت لها لا أتحدث عن مجلس الشورى في الإعلام، هذه سياستي، أنا عضو ولست متحدث رسمي، قالت اذا نتحدث عن مقالاتك. قلت لها كيف؟ قالت بنسأك انت تحبي تكتبي في ايه؟!! ".

وأضافت: " قلت: هذا سؤالك؟ متأكدة أنتِ معدة؟ ياليت يا اختي تشتغلي تبحثي شوي في مقالاتي وتعرفي انا اكتب في ايش ".

واستكملت: " قالت: بنسألك ماهو مقالك القادم؟ قلت: عن جد! هذا السؤال يسألوه الفنانين: وش جديدك؟ وش اخر مفاجآتك؟ ".

واختتمت: " اعتقد أنها طفشت مني وقفلت التلفون. وارسلت لي واتس: إذا ما بتتكلمي عن المجلس ما بنسوي لقاء " .