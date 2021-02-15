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تقرير من قناة CBC الكندية

يفضح تآمر سعد الجبري بسرقة 4 مليار دولار ???? قبل هروبه لكندا ????????

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المحكمة العليا بأونتاريو أمرت تجميد أرصدة الجبري وحجزت على قصر تبلغ قيمته 13 مليون دولار!! وبالأخير يتبجّح الجبري بإن موضوعه سياسي ????????‍♂️????





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