بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية «زعلة» للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

صدرت اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على العرض المرفوع من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

تأتي هذه الترقية تتويجًا لمسيرته الوظيفية الحافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن على مدى 37 سنة شغل خلالها مناصب قيادية عدة منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا، إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» لمدة 19 عامًا.

ورفع علي زعلة خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية وأمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.