السعودية اليوم / مصر تسجل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 611 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 173813 حالةً من ضمنهم 134960 حالة تم شفاؤها، و 9994 حالة وفاة.

//انتهى//

03:13ت م

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القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 59 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 173813 حالةً من ضمنهم 134960 حالة تم شفاؤها، و 9994 حالة وفاة.//انتهى//03:13ت م0009

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