السعودية اليوم / البرازيل تسجل 24759 إصابة و713 وفاة جديدة بكورونا



ساو باولو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة .

// انتهى //

02:47ت م

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ساو باولو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بالإضافة إلى 713 حالة وفاة أخرى.وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة .// انتهى //02:47ت م0008

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