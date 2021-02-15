السعودية اليوم / لبنان تسجل 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2130 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239293، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3993 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة .

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02:25ت م

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بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 339122 إصابة.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239293، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3993 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة .// انتهى //02:25ت م0007

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