رياضي / فريق كوكا كولا يفوز على الإنتاج الحربي ويتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر



القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

فاز فريق "كوكا كولا" على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

وبهذا الفوز، تأهل فريق "كوكا كولا" إلى دور الـ 16 للبطولة ذاتها، ليواجه بتروجيت الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه على المقاولون العرب أمس بنتيجة 3-1.

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