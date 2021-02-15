السعودية | شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين لارتكابهم عدة سرقات من المنازل

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، لارتكابهم عدة سرقات من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسون ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.