شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على السجون ودور التوقيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت «دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف»، جولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة، للوقوف على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من «إدارات السجون ودور التوقيف» في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت في حماية السجناء والموقوفين من الجائحة.

وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد الرشود، أن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الجانب.

تأتي الجولات تنفيذا لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا.