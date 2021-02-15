شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف سلة غذائية للأسر الأشد حاجة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع 5000 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة في مدينة مراوي بجمهورية الفلبين.

وحضر التدشين ممثلو الحكومة المحلية لمدينة مراوي وعدد من قياديي الصليب الأحمر الفلبيني وممثل سفارة المملكة لدى الفلبين نايف الشهري وفريق المركز.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون عن سعادته للتعاون القائم مع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية، مفيدا بأن هذا المشروع يستهدف المستضعفين في مدينة مراوي ولا سيما مع انعدام مصادر الدخل لدى الأسر بسبب جائحة كورونا.