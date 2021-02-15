شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض التعاون مع «الاتحاد الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

أبرز د. العواد خلال لقائه أمس «عبر الاتصال المرئي»، عددا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان.