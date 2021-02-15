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رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض التعاون مع «الاتحاد الأوروبي»

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الدمام - شريف احمد - استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

أبرز د. العواد خلال لقائه أمس «عبر الاتصال المرئي»، عددا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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