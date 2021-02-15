شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مراكز متعددة الاستخدام لمواجهة الأعاصير ببنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع إعادة تأهيل مراكز متعددة الاستخدام لمواجهة الأعاصير في مناطق اوكيا وتكناف في مدينة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، المنفذة للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف هناك، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات حكومة المملكة بالوقوف مع اللاجئين والمحتاجين بدول العالم كافة.