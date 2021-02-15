شكرا لقرائتكم خبر عن 13 جهة حكومية وخاصة تشيد بخدمات «الصحة النفسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في اجتماعه الثاني برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أمس عبر تقنية الاتصال عن بعد، توصيات الاجتماع الأول وما جرى إنجازه.

واستعرض مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية د. عبدالحميد الحبيب خلال الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون «13» جهة حكومية وخاصة، إنجازات المركز وما حققه خلال عام 2020 على كافة الأصعدة التي شملت المحاضرات والدورات وورش العمل، والأنشطة التوعوية والتثقيفية، ومذكرات التفاهم التي أبرمها المركز، والملتقيات والاجتماعات، بالإضافة إلى الصحة النفسية الرقمية، ومركز اتصال الاستشارات النفسية، والدراسات والتقارير العلمية، وأخيرا جائزة سابك. واختتم أعضاء المجلس اجتماعهم الثاني بمباركة دليل الخطة الاستراتيجية للمركز «2020-2024»، والهيكل التنظيمي الجديد، مشيدين بدور المركز خلال العام المنصرم لا سيما فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا والأنشطة والخدمات التوعوية التي قدمها لتخفيف الآثار النفسية الناتجة عنها.