شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 170 منشأة مخالفة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.