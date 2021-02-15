شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليون مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الصحة في جدة من خلال عيادات «تطمن» في مختلف أنحاء المحافظة تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وبلغ عدد مراجعي العيادات منذ افتتاحها وحتى أمس مليونا و948 ألفا و438 مراجعا، تم من خلالها تقديم الخدمة الصحية للجميع دون تحديد موعد مسبق، ممن يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وقدم مركزا «تأكد» في كورنيش جدة وجامعة الملك عبدالعزيز خدماتهما لمليون و512 ألفا و466 مستفيدا، وذلك منذ افتتاحهما وحتى يوم الأربعاء الماضي إلى جانب بعض مراكز تأكد التي أنشأتها الصحة في عدد من المراكز الصحية بمحافظة جدة، والتي خصصتها للذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.