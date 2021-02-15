شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف مخالفة في أسبوع.. والشرقية ثالثا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 47 ألفا و335 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، للفترة من 25/‏ 6/‏ 1442هـ حتى 1/‏ 7/‏ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ 19 ألفا و104مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 10 آلاف و576 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5251، ومنطقة القصيم بـ 2800، ومنطقة المدينة المنورة بـ 2133، ومنطقة الجوف بـ 1457، ومنطقة عسير بـ 1367، ومنطقة تبوك بـ 1243، ومنطقة الباحة بـ 1106 ومنطقة حائل بـ 851، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 604، ثم منطقة جازان بـ 592 ومنطقة نجران بـ 251.

وشددت «الداخلية» على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.