شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مشاركا في «إرشادي الابتعاث» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم 450 مشاركًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، البرنامج الابتعاثي لعام 1442هـ، الذي نظمته كلية العلوم بالدمام، وقدمه 6 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممن خاضوا تجربة الابتعاث، ونقلوها إلى المشاركين افتراضيًا.

وذكرت عميدة كلية العلوم د.أمل العتيبي أن البرنامج يأتي تحقيقًا لرسالة الجامعة، بتقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية في مجال العلوم الأساسية لمنتسبيها بشراكة مجتمعية فاعلةً ودعم للمقبلين على الابتعاث من المعيدين والمحاضرين بالجامعة وتحفيزهم بإيضاح الإيجابيات والمنافع المترتبة على ذلك، وإرشاد المقبلين على الابتعاث للنماذج الواجب تعبئتها والإجراءات الواجب اتخاذها خلال مرحلة تقديم طلب الابتعاث، كما يهدف البرنامج لكسر حاجز المعوقات المرافقة للابتعاث بتوضيح التحديات وكيفيه التغلب عليها.

وأشارت د.العتيبي إلى أن البرنامج يعنى بنقل وتبادل الخبرات بين المبتعثين والمقبلين على الابتعاث لمختلف الدول والتخصصات وتوضيح أهمية مساهمة العائدين من الابتعاث بشكل فاعل في خدمة الجامعة.

ولفتت العتيبي إلى أن البرنامج عقد أربعة لقاءات خلال الفترة من 31 يناير وحتى 11 فبراير 2021، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن خاضوا تجربة الابتعاث بتميز ونجاح الحاصلين على رسالة الدكتوراة؛ لنقل خبراتهم لمن هم مقبلون على الابتعاث.

وشارك بالبرنامج كل من د.تهاني القحطاني، ود.عسلة الزهراني، ود.مريم الصوفي، ود.ندى الأحمدي، ود.نوف الشويرع، ود.هناء المري، و استضاف البرنامج مستشارة عمادة شؤون المكتبات بالجامعة د. أمل وجيه؛ للإجابة عن عدد من التساؤلات البحثية للمبتعثين.