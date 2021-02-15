شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تجويد المنظومة التعليمية وبناء مجتمع معرفي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د.العتيبي، لدى ترؤسه فعاليات ورشة عمل المشاريع ذات الأولوية تعليميًا للفصل الدراسي الثاني، والذي نظمته إدارة الاشراف التربوي بتعليم المنطقة، أمس، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية لقطاع البنات فاطمة الفهيد، ومدير إدارة الإشراف عبدالرحمن الزهراني، وسط مشاركة مديري مكاتب التعليم، إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى تعليم الشرقية بالدمام، أهمية التفات جميع قائدي وقائدات المدارس بأهمية رصد وإدخال وتثبيت الغياب يومياً في نظام نور بما يتوافق مع تسجيل الحضور في منصة مدرستي، داعيًا في الوقت نفسه الجميع للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم.
من ناحيته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المحاور التي جاءت ضمن ورشة العمل انطلاقاً من استعراض برنامج تعزيز الفهم القرائي والكتابي، إضافة للوقوف على المحور الخاص بالاختبارات التكوينية لقياس التحصيل الدراسي، وصولاً لمحور الاستعداد للاختبارات الدولية.
واختتمت الورشة بحزمة من التوصيات التي تصب في مسار تحقيق الأهداف المنشودة.