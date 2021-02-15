شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالوني حلاقة مخالفين لتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، التابعة لبلدية غرب الدمام، صالوني حلاقة؛ لعدم تقيدهما بالاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وكثفت إدارة صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات الحرارة، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول تلك المنشآت.