شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 600 ألف شجرة و8400 شتلة بجهات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 600 ألف شجرة، حتى الآن، ضمن الحملة الوطنية «لنجعلها خضراء»، وقدم مشتل ومنحل الفرع أكثر من 8400 شتلة، لأكثر من 77 جهة حكومية بالمنطقة. ولفت مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، إلى زرع أكثر من 600.000 شجرة ضمن حملة الوطن «لنجعلها خضراء»، بهدف الوصول لزراعة أكثر من 17 مليون شجرة على مستوى المملكة، خلال فترة الحملة «10 أكتوبر 2020 - 30 أبريل 2021».

ولفت م. المطيري إلى أنه وخلال عام 2020م، وزع مشتل ومنحل الفرع أكثر من 8400 شتلة من أكثر من 30 صنفا، على أكثر من 77 جهة حكومية.

وأكد أن من مهام الإرشاد الزراعي، نشر ثقافة التشجير والتجميل عن طريق توزيع الشتلات طوال العام على المزارعين والمواطنين وفي المناسبات.