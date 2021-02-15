شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بخدمات الجوازات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بما قدمته الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

ونوه سموه خلال استقباله مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف بن محمد النفيعي ومدير الإدارة العامة لجوازات المحافظة العميد خالد الحملي ومدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات الشرقية العميد سعد ناصر الدوسري، أمس، بما حظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل، بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهما على تطوير وتمكين الأجهزة الأمنية.