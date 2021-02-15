الجزائر تخفف قيود كورونا وفتح كلي للمساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

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اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة خففت بموجبها القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.

فتح المساجد:

وأشارت الحكومة إلى أن الإجراءات تتمثل بالفتح الكلي للمساجد عبر كافة ولايات البلاد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة، والسماح بتنظيم أسواق بيع السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يومًا.

ولفتت إلى أنه سيتم تمديد العمل بالحجر المنزلي الجزئي على مستوى 19 ولاية، مشيرة إلى أن الحجر يسري مفعوله بداية من الساعة العاشرة ليلًا إلى الخامسة صباحًا لمدة 15 يومًا.

وأضافت أنه “سيتم رفع إجراء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية، وإعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي ورفع إجراء الوجبات المحمولة مع التقيد بالإجراءات الوقائية، وعودة النشاطات الفندقية العمومية والخاصة عدا إقامة الأعراس والحفلات”.

فتح تدريجي:

وأشارت إلى أنه سيتم الفتح التدريجي والخاضع للمراقبة للمحطات الحموية ومراكز العلاج بمياه البحر.



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