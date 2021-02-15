شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لأمر الملك.. تسليم الشيخ شخبوط وشاح الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، وعبر ابن فرحان عن تمنياته بالتوفيق والسداد للشيخ شخبوط في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.