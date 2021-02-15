شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: لا «منع للتجول» إذا التزم الجميع بالاحترازات والان مع التفاصيل
وجدد الشلهوب نداءه بالالتزام التام من قبل جميع أفراد المجتمع، كاشفا رصد 47.335 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في كافة مناطق المملكة، وذلك بارتفاع نسبته 48% مقارنة بالأسبوع السابق له، وحلت منطقة الرياض في الصدارة كأكثر المناطق تسجيلا للمخالفات برصد 19.104 مخالفات بنسبة تبلغ نحو 40% من إجمالي المخالفات، فيما سجلت منطقة نجران أقل إحصاء للمخالفات بـ251 مخالفة، مهيبا بجميع الأفراد والكيانات الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من مروجي الشائعات والمتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الذين نشروا مخالفاتهم عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
وبين أن فرض إجراءات إضافية أو تخفيفها يتم وفق ما تراه الجهات المختصة الخاصة بمواجهة كورونا، والتزام المجتمع، وسواء تم التشديد أو لم يتم التشديد، فيجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى انتهاء الجائحة.