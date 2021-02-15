شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: لا «منع للتجول» إذا التزم الجميع بالاحترازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه لن يكون هناك فرض إجراءات مشددة أو منع للتجول إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وقال ردا على سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي المشترك: «إن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة الجائحة». وقال: «الأمر بأيدينا مواطنين ومقيمين وزائرين، وأتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقره الجهات الحكومية، وأن يبذل أفراد المجتمع جهدا موازيا لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود». وفي ما يخص عدم تعاون بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية مع رجال الأمن الصناعي ورجال الضبط من القطاعات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في بعض المواقع، شدد متحدث «الداخلية» على الجميع بالتعاون مع جميع جهات الضبط الميداني «من يتم ضبطه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق كافة التعليمات بحقه».

وجدد الشلهوب نداءه بالالتزام التام من قبل جميع أفراد المجتمع، كاشفا رصد 47.335 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في كافة مناطق المملكة، وذلك بارتفاع نسبته 48% مقارنة بالأسبوع السابق له، وحلت منطقة الرياض في الصدارة كأكثر المناطق تسجيلا للمخالفات برصد 19.104 مخالفات بنسبة تبلغ نحو 40% من إجمالي المخالفات، فيما سجلت منطقة نجران أقل إحصاء للمخالفات بـ251 مخالفة، مهيبا بجميع الأفراد والكيانات الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من مروجي الشائعات والمتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الذين نشروا مخالفاتهم عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين أن فرض إجراءات إضافية أو تخفيفها يتم وفق ما تراه الجهات المختصة الخاصة بمواجهة كورونا، والتزام المجتمع، وسواء تم التشديد أو لم يتم التشديد، فيجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى انتهاء الجائحة.