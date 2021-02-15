شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض خطط فرع النيابة بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة الإعلام المعيّن حديثاً حاتم الشنقيطي وهنأه بمناسبة تعيينه، كما استقبل مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المُعين حديثاً عبدالعزيز الدوسري مهنئا إياه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق والعون في مهمات عمله، واستعرض الأمير بدر بن سلطان خطط فرع النيابة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع.

