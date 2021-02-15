شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمير الحدود الشمالية يستقبل الطالبة الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

أشاد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على الطالبة الحاصلة على إحدى جوائز الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، دانة التمياط.

وأبدى أمير المنطقة فخره بما حققته الطالبة من نجاح كبير في المسابقة، مؤكدًا أن التمياط من البنات الصالحات اللاتي يقدمن خدمات جليلة لوطنها.

وأكد على دور الشباب للعمل في منظومة تكاملية بما يخدم رؤية وخطط المملكة 2030.