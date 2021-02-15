شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اختراق رصاصة طائشة لمركبة مواطن بحي المونسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اختراق رصاصة طائشة للمركبة مواطن أمام منزله في حي المونسية بالرياض.

وقال المواطن الذي وثق الفيديو: " هذه رصاصة في السيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والعوض من الله عزَّ وجل.. لو جات في طفل أو إنسان وش راح تكون نهايته " .

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