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بالفيديو.. اختراق رصاصة طائشة لمركبة مواطن بحي المونسية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اختراق رصاصة طائشة للمركبة مواطن أمام منزله في حي المونسية بالرياض.

وقال المواطن الذي وثق الفيديو: " هذه رصاصة في السيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والعوض من الله عزَّ وجل.. لو جات في طفل أو إنسان وش راح تكون نهايته " .

ودعا النشطاء بالعمل على الحد من ظاهرة إطلاق النار في الأفراح لخطرها على حياة الأشخاص والممتلكات

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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