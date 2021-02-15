شكرا لمتابعة خبر عن مصير قائد دراجة آلية نشر مخالفته عبر وسائل التواصل في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إدارة المرور، عن ضبط قائد دراجة آلية، قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقودها على إطار واحد.

وأضافت إدارة المرور:" مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر ".

وأوضحت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.