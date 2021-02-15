شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الفرق بين خاصية " الوضع الحذر " و" تباعد " في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إدارة توكلنا عن الفرق بين تطبيق " تباعد "، وخاصية " الوضع الحذر في تطبيق " توكلنا ".

وعرض حساب " توكلنا "، فيديو تعريفي أوضح من خلاله أن الوضع الحذر هو خدمة في تطبيق توكلنا تُشعر المستخدم فوراً في حال اقترابه من مصاب أو مخالط ليبتعد عن المنطقة.

وأشار إلى أن " تباعد " هو تطبيق يشعر المستخدم في حال مخالطته مصاباً خلال الأيام الأربعة عشر الماضية لكي يعزل نفسه ويفحص ويتأكد من سلامته.