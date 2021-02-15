«مرور مكة» يطيح بقائد دراجة آلية نشر مخالفته على وسائل التواصل

أعلن المرور السعودي، الإطاحة بقائد دراجة آلية، قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقودها على إطار واحد.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، اليوم الأحد: «مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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