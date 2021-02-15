اخبار السعوديه

«الصحة» تعلن إتاحة تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمجدول جرعاتهم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعربت عن تقديرها للجميع

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي.

وتقدمت الوزارة بالتقدير للجميع، متمنية لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق اليوم، عودة توريد لقاحات كورونا إلى المملكة العربية ، بفضل جهود الجهات المعنية.

ودعا متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، الجميع إلى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الفيروس، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا