إطلاق مسار حديث للمختبرات في المدينة المنورة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم مساراً حديثاً في تخصصات المختبرات لينضم لمجموعة مسارات الخدمات الطبية التي أطلقت لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة، وهي مسار الرعاية الصحية المنزلية، ومسار السكتة الدماغية، وعيادات الرعاية العاجلة، وخدمات الأسنان وخدمات القلب، وبناء قاعدة بيانات للإحصاء وقياس فعالية البرنامج وتوفير الخدمة بمستوى موحد في جميع المنشآت الصحية.

وتسعى تلك المسارات للتوسع في الخدمة بزيادة عدد المستفيدين وتنوع الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودتها لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن تقليل قوائم الانتظار في العيادات والعمليات.

وأكد قائد مسار المختبرات ياسر مشرف أهمية العمل لرفع كفاءة الموظفين بعقد الدورات والتدريب المستمر على جميع التخصصات المخبرية، إضافة إلى التركيز على جودة النتائج وتوحيد السياسات والإجراءات بمختبرات المنطقة، وتسريع العينات بين المراكز الصحية ومختبرات المستشفيات لخدمة المريض.

وبيّن مشرف أهمية إضافة تحاليل متخصصة جديدة إلى مجال الخدمة للتشخيص السريع، يعاد فيه توزيع الاختبارات المخبرية بين المختبرات في المنطقة بصورة متوازنة بحيث تخدم أكبر شريحة من المراجعين.

وأضاف أن المسار يهدف إلى تقديم خدمات مبنية على الدليل العلمي وتحسين الخدمة على مستوى خدمات المختبرات والتحول من مجرد خدمات إلى برامج موجهة وموحدة نحو التخصص.

وأشار إلى أن الغرض من إنشاء المسار هو تكامل الخدمات عبر جميع مستويات الرعاية الصحية، وزيادة قيمة المخرجات بالمنطقة والتوزيع الأمثل للموارد وزيادة مستوى الوعي بالمجتمع.