القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم وهي انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.