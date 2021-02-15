

جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، لارتكابهم عدة سرقات من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسون ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

// للصحف فقط // // انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين لارتكابهم عدة سرقات من المنازل // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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