السعودية اليوم / تونس تسجل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها ، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.

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01:05ت م

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تونس 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها ، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,244 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7544.// انتهى //01:05ت م0003

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