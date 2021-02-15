السعودية اليوم / الجزائر تمدد الحجر الصحي في 19 محافظة



الجزائر 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

قررت الحكومة الجزائرية أمس الأحد، تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي في 19 محافظة من ضمنها العاصمة، وذلك من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.

وأفاد بيان رئاسة الوزراء بأنه تقرر إعادة الفتح الكلي لجميع المساجد في البلاد، إضافة إلى فتح المطاعم والمقاهي مرة واحدة كل 15 يوما.

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