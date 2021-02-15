

جيزان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

اعتمدت جامعة جازان برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عقدت اليوم، افتراضيًا برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

ونوه عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صالح بن محمد صالح، بأهمية البرنامج لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاعات المختلفة وتعزيز قدرات المنتسبين للبرنامج، وتحفيز مواهبهم في مجال الإدارة والقيادة، مؤكداً حاجة المجتمع للبرنامج للإسهام في تنمية قدرات رجال الأعمال في هذا المجال؛ باعتماد البرنامج على التدريس التفاعلي والتركيز على الجانب العملي، ودراسة الحالات وتبادل الخبرات بين الدارسين بعضهم البعض، وزيادة فعالية الأداء في قطاعات الأعمال، وتطوير الفكر الإداري والقيادي في مجتمع الأعمال، وتطوير المهارات العلمية والعملية لدى المتخصصين في مجالات إدارة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في قطاعات الأعمال.

//انتهى//

23:32ت م

0207





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.