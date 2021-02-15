السعودية اليوم / الجهات الحكومية بمركز السهي في صامطة تواصل جولاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية



صامطة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

واصلت الجهات الحكومية بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة جولاتها الميدانية بالواجهة البحرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

وشملت الجولة المشكلة من مركز السهي ومخفر شرطة المركز وبلدية السهي وصحة جازان جميع المواقع التي تقع على الواجهة البحرية، بهدف متابعة مدى التزام المتنزهين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات، بالإضافة إلى تكثيف التوعية الصحية والتأكيد على مرتادي الواجهة البحرية بعدم الافتراش، وتحميل تطبيق توكلنا والالتزام بمسافة التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

وشارك القسم النسائي ببلدية السهي بجولات مماثلة على المحال الواقعة على الواجهة البحرية للتأكد من تطبيقها لبروتوكولات البلدية، والإشراف على المواد الغذائية والعصائر التي تباع للمتنزهين .

// انتهى //

23:30ت م

0206



صامطة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسواصلت الجهات الحكومية بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة جولاتها الميدانية بالواجهة البحرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وشملت الجولة المشكلة من مركز السهي ومخفر شرطة المركز وبلدية السهي وصحة جازان جميع المواقع التي تقع على الواجهة البحرية، بهدف متابعة مدى التزام المتنزهين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات، بالإضافة إلى تكثيف التوعية الصحية والتأكيد على مرتادي الواجهة البحرية بعدم الافتراش، وتحميل تطبيق توكلنا والالتزام بمسافة التباعد الجسدي ولبس الكمامة.وشارك القسم النسائي ببلدية السهي بجولات مماثلة على المحال الواقعة على الواجهة البحرية للتأكد من تطبيقها لبروتوكولات البلدية، والإشراف على المواد الغذائية والعصائر التي تباع للمتنزهين .// انتهى //23:30ت م0206

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