السعودية اليوم / الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات2939.

// انتهى //

23:17ت م

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الجزائر 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات , خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات2939.// انتهى //23:17ت م0205

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