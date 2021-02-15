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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الميليشيا مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين: 

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وقال التحالف: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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