اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين:

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وقال التحالف: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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