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شكرا لقرائتكم التجارة تُشهر بـ 10 من مُصدري شيكات دون رصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15
التجارة تُشهر بـ 10 من مُصدري شيكات دون رصيد
تراوحت عقوبتهم ما بين السجن والغرامة المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهرت وزارة التجارة بـ10 من مُصدري شيكات دون رصيد.
أسماء المخالفين:
ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قائمة بأسماء المخالفين ورقم القرار والعقوبة المقررة عليهم، والتي تراوحت ما بين السجن والغرامة المالية والتشهير على نفقتهم.
وفيما يلي الأسماء التي تم التشهير بأصحابها:
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