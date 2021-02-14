الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

التجارة تُشهر بـ 10 من مُصدري شيكات دون رصيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت وزارة التجارة بـ10 من مُصدري شيكات دون رصيد.

أسماء المخالفين:

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قائمة بأسماء المخالفين ورقم القرار والعقوبة المقررة عليهم، والتي تراوحت ما بين السجن والغرامة المالية والتشهير على نفقتهم.

وفيما يلي الأسماء التي تم التشهير بأصحابها:



شارك الخبر