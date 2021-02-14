الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

القبض على مواطن في المدينة المنورة سلب العمالة منتحلًا صفة رجل أمن

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلًا صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

سلب وانتحال صفة الأمن:

وأفاد الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، بأنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لارتكابه عدة جرائم منتحلًا صفة رجل أمن، حيث قام باستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

إحالة متابعات الخليج 365 للنيابة:

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقاف متابعات الخليج 365 واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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