ضبط قائد دراجة آلية قاد على إطار واحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد الدراجة الآلية الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد.

إحالة المخالف للهيئة المرورية:

وأكد المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن قائد الدراجة الآلية عرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

نصائح المرور:

في سياق آخر، قال المرور: إن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وأضاف أن “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.

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