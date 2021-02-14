وزارة الصحة تتيح تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة عبر تويتر: إنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق صحتي، مقدمةً تقديرها للجميع، متمنية لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية.

وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق إعادة جدولة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لمن سبق لهم الحصول على الجرعة الأولى، مؤكدة أن المدة بين الجرعتين قد تصل إلى 6 أسابيع دون التأثير على فعالية اللقاح.

حالات كورونا الجديدة:

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363585) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2714) حالة، من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372732) حالة، توفي منهم (6433) حالة.

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