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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء الإيطالي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء الإيطالي

بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الجمهورية الإيطالية.

وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.

يهنئ دراغي: 

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد ماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الجمهورية الإيطالية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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