موعد صرف ساند 1442 لكل الشهور وخطوات التسجيل

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برنامج ساند الإلكتروني لتقديم الدعم المادي لأصحاب الدخل والمتعطلين عن العمل مساعدة من الحكومة السعودية علي توفير حياة كريمة للأفراد والأشخاص حتي يتمكنوا من مواجهة تحديات الحياة والظورف المعيشية والمالية الصعبة، حيث يتم منح الأشخاص مستحقات برنامج ساند شهريا في بداية كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا كانت موعد الصرف يوم الجمعة يتم صرف المنحة الخميس الذي يسبقه وإذا كان يوم سبت يتم الصرف في الأحد الذي يليه.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد صرف منحة ساند للشهور المتبقية من عام 2021 وكيفية التحقق من صرف ساند والشروط الواجب توافرها للتسجيل في ساند وخطوات التسجيل في ساند وكيفية التواصل خدمة عملاء ساند.

مواعيد صرف ساند 2021

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المواعيد الخاصة بصرف ساند للشهور المتقبية من العام علي النحو التالي:

الشهر موعد الصرف مارس يوم الإثنين 1 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442 أبريل يوم الخميس 1 أبريل 2021 الموافق 17 شعبان 1442 مايو يوم الأحد 2 مايو 2021 الموافق 20 رمضان 1442 يونيو يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 الموافق 20 شوال 1442 يوليو يوم الخميس 1 يوليو 2021 الموافق 21 ذو القعدة 1442. أغسطس يوم الأحد 1 أغسطس 2021 الموافق 22 ذو الحجة 1442 سبتمبر يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 الموافق 24 محرم 1443

خطوات التحقق من صرف ساند

أتاحت السلطات السعودية، إمكانية الاستعلام عن الأحقية في دعم ساند من عدمه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرسمي .

الذهاب إلي الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط علي أيقونة التحقق السريع.

الضغط علي أيقونة نظام ساند، ومن ثم يتم إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

النقر علي أيقون تحقق ومنها يتم ظهور نتيجة الاستعلام.

في حالة الأحقية في الحصول علي ساند يتم الضغط علي رابط نتيجة الاستعلام ومنه تقديم علي التسجيل في البرنامج، وفي حالة عدم الأحقية ستظهر الأسباب.

شروط التسجيل في ساند

وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي دعم برنامج ساند حيث جاءت الشروط علي النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يزيد سنة المتقدم عن 60 عاما. يشترط ألا يكون المتقدم قد تقدم في برنامج حافز من قبل. يشترط حصول المتقدم علي جميع الدورات الخاصة بوزارة الضمان الاجتماعي. ألا يكون المتقدم يمتلك لأي نشاط تجاري. يشترط ألا يكون المتقدم ملتحق بأي وظيفة. أن يكون قد فصل عن العمل بشكل تعسفي. أن يكون قد حاول المتقدم وبذل كثيرا للحصول علي العمل. يشترط أن يسجل المتقدم في وزارة الضمان الاجتماعي عن طريق تقديم طلب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في أول 3 أشهر من تركه للعمل.

خطوات التسجيل في ساند

يمكن للمواطنين المنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحصول علي دعم ساند، التقديم علي الدعم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشر علي الموقع الرسمي للمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.

إدخال كلمة التحقق ومن ثم يتم الضغط علي تسجيل الدخول.

إدخال الرقم السري الذي يصل عبر رسالة علي رقم الجوال المسجل ومن ثم الضغط علي أيقونة التحقق.

الضغط علي أيقونة “التعطل عن العمل” بعد الوصول إلي صفحة الحساب ومنها يتم الضغط علي طلب ساند.

إدخال رقم الحساب البنكي ومنها يتم الضغط علي أيقونة الإرسال.

إدخال رمز التحقق الذي يصل في رسالة ومن يتم الضغط علي أيقونة تأكيد.

تظهر رسالة ” تم استلام طلبكم وسيتم التواصل معكم بشأنه قريبًا وإفادتكم عن استيفائكم لكامل شروط الاستحقاق”.

خدمة عملاء ساند

يمكن التواصل مع خدمة عملاء ساند، وطرح الاستفسارات والشكاوي والمقترحات الخاصة بالبرنامج وذلك من خلال الاتصال علي الأرقام الموحد وهي: “0096611807777ـــــ 8001243344″، يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية والنصف مساءا.