أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء يمكن التقديم عليها بعدد من المناطق وذلك بشكل إلكتروني، حيث تعتبر وظائف الداخلية من الوظائف التي تلقي بإقبال كبير من الجنسين للرجال والنساء، حيث تحقق طموح الكثير من الأفراد وتضمن لهم رواتب مناسبة، ويعتبر قطاع الأحوال المدنية من القطاعات الهامة بوزارة الداخلية والذي يختص بإصدار وتجديد البطاقة المدنية ومنوط له بتطبيق نظام الجنسية العربية السعودية، وكذلك تقديم خدمات شهادات الميلاد وشهادة الوفاة وكذلك البطاقة العائلية.

وفي السطور التالية نتعرف علي طريقة التقديم علي هذه الوظائف وكيفية الحصول علي العنوان الوطنية والتقديم علي الوظائف من خلال نظام أبشر، وشروط وظائف الأحوال المدنية للنساء وكذلك نستعرض رواتب الأحوال المدنية نساء بكالوريوس والعلاوة السنوية في الأحوال المدنية وغيرها من المعلومات.

خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

يمكن للنساء التقديم علي وظائف الأحوال المدنية، والتي تحرص وزارة الداخلية علي الإعلان عنها بشكل مستمر من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلي عنوان البريد الإلكتروني والضغط علي إنشاء رسالة.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمقدم علي وظيفة الأحوال المدنية وهو: [email protected] .

كتابة اسم المتقدم ثلاثي.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة البي دي أف وهي:” صورة بطاقة الهوية الوطنة، صورة المؤهل التعليمي، السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية، العنوان الوطني”.

طريقة التقديم علي وظائف الأحوال المدنية للنساء والشروط المطلوبة

طريقة الحصول على العنوان الوطني

يمكن الحصول علي العنوان الوطني في حالة التعثر في إدخاله، حيث يمكن الاستعلام عنه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط العنوان الوطني، والضغط علي تسجيل الأفراد. الضغط علي أيقونة إدارة عنوان مسجل.، ومن ثم يتم إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف. النقر علي زر “تحقق من الهوية”، ومن يتم إدخال رمز التفعيل والذي يتم إرساله علي الهاتف المحمول. الضغط علي أيقونة تحقق، لتظهر جميع البيانات الخاصة بالعنوان الوطني ويمكن نسخها وإدخالها في المستندات المطلوبة للتقديم علي وظيفية الأحوال.

طريقة التقديم على وظائف الأحوال عبر ابشر

ويمكن التقديم علي وظائف الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشر إلي رابط منصة أبشر للتوظيف، ومنها يتم تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور والرمز المرئي.

الذهاب إلي إعلانات الوظائف وتحديد الوظيفة المطلوبة عن طريق الضغط علي أيقونة التقديم.

الموافقة علي الشروط بعد الاطلاع عليها.

ملء البيانات المطلوبة الشخصية وبيانات المؤهل الدراسي بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة إرسال الطلب.

شروط وظائف الأحوال المدنية للنساء

وضعت الأحوال المدنية مجموعة من الشروط والتي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وظيفة من وظائف والتي جاءت علي النحو التالي:

لابد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية لابد أن تكون المتقدمة تمتع بحسن السمعة والسيرة ويشترط ألا يكون لدي أي سابقة جنائية. المرأة المتزوجة يشترط أن يكون زوجها سعودي الجنسية. لابد ان يتناسب طول المتقدمة مع وزنها واجتياز الفحص الطبي. سن المتقدمة لابد ألا يتعدي 35 سنة عن التقديم. لابد أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة سارية غير منتهية. لابد من الحصول علي المؤهل التعليمي الذي يناسب الوظيفة المرغوب التقديم لها.

رواتب الأحوال المدنية نساء بكالوريوس والعلاوت السنوية

تختلف رواتب النساء في الأحوال المدنية حسب الدرجة الوظيفية، حيث هناك 15 درجة وظيفة متنوعة الرواتب، ويتم تعيين الحاصلات علي شهادة البكالوريوس في المرتبة السادسة كما تختلف قيمة العلاوة باختلاف المرتبة وجاءت تفاصيل الرواتب والعلاوات علي النحو التالي علي النحو التالي: